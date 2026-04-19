René Sydow - Sie dürfen sich wieder setzen

Die Welt ist im Krisenmodus. Der Wahnsinn dräut von allen Seiten. Was kann man dagegen tun?

Die Probleme gehen lassen oder sich gehenlassen? Sich widersetzen oder einfach wieder setzen?

René Sydow, hingerissen von Sprache und hergerissen von den politischen Entwicklungen sucht in seinem neuen Programm nach Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit: Was ist passiert? Wer ist schuld? Und wo ist mein Anwalt? Herausgekommen ist ein hochkomischer philosophischer Exkurs über den Irrsinn unserer Welt und die absurden Zusammenhänge von Politik und Leben, oder wie es andere nennen: feinstes Kabarett.

„Der sprachmächtigste und wichtigste Vertreter der auf Rating, Schmickler und Deutschmann folgenden Generation des Politischen Kabaretts.“

Bonner Generalanzeiger

„Er ist ein spektakulärer Text-Akrobat, ein genauer Beobachter und Sezierer, bissig, witzig, satirisch. Kaum einer regt so zum Nach- und Weiterdenken trotz Lachsalven an. Ein Rastloser, ein Besessener, ein genialischer Künstler.“

aus der Laudatio zum Kleinkunstpreis Baden-Württemberg