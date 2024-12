Rena räumt auf

Seit über 20 Jahren begeistert Rena ihr Publikum auf ihre ganz persönliche, authentische Weise.

Und jetzt hat sie die erfolgreichsten, witzigsten, bösesten und nachhaltigsten Nummern aus 10 Programmen zu Einem zusammen gefasst und kommt damit am Freitag, 24. Januar 2025 nach Bad Rappenau ins Wasserschloss.

Wer sagt denn, dass der Teufel männlich ist und dass E-Autos die wahre Zukunft sind? Wie kann ich meine Arbeitszeit auf 28 Tage im Jahr verkürzen und wie räche ich mich am besten bei meinem Ex? Was kann ich in Zukunft für meinen Krankenkassenbeitrag verlangen und was findet man beim Aufräumen eigentlich alles, das man schon längst vergessen hatte?

Wer, wie Rena in Bielefeld geboren wurde und mit Leidenschaft im Spessart lebt, hat die Fähigkeit, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, wie es sich in allen vorangegangenen Programmen der preisgekrönten Kabarettistin bereits zeigte.

Mit sehr viel Selbstironie sprüht Rena eine unglaubliche Energie auf der Bühne aus, spielt, singt und parodiert, was das Zeug hält. Mit feiner Beobachtungsgabe und überzeugendem Humor verbindet Rena frechen Witz mit klugem Kabarett. Einen Abend mit dieser Frau vergisst man nicht so schnell.