Rena Schwarz

Wenn wieder „Last Christmas“ im Radio läuft, dann weißt Du, es ist bald wieder soweit!

Die Weihnachtszeit ist nah und das Durcheinander vollendet, wenn sich die komplette Familie zur Bescherung trifft, der Karpfen in der Wanne dümpelt, der Wunschzettel zur hochoffiziellen Bestellung und aus heilig scheinheilig wird. Im Himmel ist die Hölle los, denn der Manager der Himmelswerkstatt hat gekündigt. Christa Stollen­, die Hausmeisterin, muss die Stelle schnell neu besetzen, damit das Fest nicht zum Desaster wird. Und das ist noch lange nicht alles, denn das Fest der Liebe soll zudem noch zu einem hippen Mega-Event upgedated werden und das Gift-Department baut auch nur Mist. Christa Stollen aber gibt nicht auf, sondern gibt alles, damit aus „oh Du gruselige“ doch noch „oh Du fröhliche“ wird. Freuen Sie sich auf ein außergewöhnliches Weihnachtsfest, von dem niemand weiß wie es wird, eines aber sicherlich bringt: einen wahren Festtagsschmaus für Hirn, Herz und Lach­muskeln.