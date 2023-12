Dieses Auditorium wird den Jazz-Club-Gästen während der nächsten vier Monate Gesellschaft leisten. Wie diese kommen die Motive aus ganz verschiedenen Bereichen. Renate Busse hat die hier porträtierten Menschen meist spontan in ihr Atelier eingeladen. Ein bestimmter Ausdruck, ein Blick, eine Haltung erregen dabei ihr Interesse. Im Atelier geht es dann sehr schnell. Fast immer wird die vereinbarte Zeit – eine Stunde – für das Modellsitzen eingehalten. Die Hintergrundmusik kommt aus dem Radio. Gesprochen wird in dieser Zeit der Konzentration nicht viel, doch anschließend schon, wenn sich die Modelle selbst auf der Leinwand betrachten können.

Renate Busse, geb. 1941, studierte Malerei an der Kunstakademie Stuttgart. Ihr liebstes Material ist die Ölfarbe, wie auch bei diesen Portraits. Doch auch der Zeichenstift Rapidograph ist ihr fast an der Hand angewachsen und begleitet sie überall hin. Wenn sie Lust hat zu sägen, zerlegt sie Obstkisten und erfindet aus den aufgedruckten Bildern und Schriften wundersame Objekte. Sie lebt in Schorndorf.

Es gibt vor dem Konzert einen Ständerling, und gemeinsam mit der Künstlerin wird die Ausstellung eröffnet.