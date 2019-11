Renatus Derbidge – Weihnachten in der Landschaft

Iona ist äußerlich eine schöne Insel im Westen Schottlands, als „Iona-Gefühl“ ist sie Heimat für viele Menschen. Besucher erzählen immer wieder von dem Frieden, der hier zu finden ist: seelische Weite und eine Aura der Milde.

Man fühlt sich von „ihr“ liebevoll gesehen. Iona ist ein Innen-Außen-Ort zugleich und damit Urtyp einer Weltanschauung, die den Geist im Sinnlichen sucht. Ein Landschafts-Tempel, in dem ewig Weinachten ist, denn reine, kindliche Liebe, Licht inmitten der Dunkelheit, leuchtet hier. In dieser Stimmung kann Gewordenes umgeschmolzen, gewandelt werden, Neues eröffnet sich. – Diese Qualitäten hat Rudolf Steiner in Zusammenhang mit den Westlichen Mysterien gebracht. Ihre Geschichte und Rudolf Steiners Begegnung mit ihnen wird Renatus Derbidge darstellen: Was haben die Westlichen Mysterien mit der Anthroposophie zu tun? Welche Rolle spielt dabei die Insel Iona? Am Ende wird er berichten von 4 Jahren „Summer School Isle of Mull und Iona“, einem Versuch, die Inhalte des Vortrages praktisch in heilende Prozesse und als Wahrnehmungsschulung umzusetzen.