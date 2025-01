Renaud Garcia-Fons Trio

Streifzug durch Paris

Renaud Garcia-Fons gilt in der Weltmusik und im Jazz als einer der großen Virtuosen am Kontrabass. Auch mit seinem neuen Trio begeistert er sein Publikum. Am Heiligabend 1962 in Paris geboren erhielt Renaud mit fünf Jahren ersten Klavier- und Gitarrenunterricht. Mit 16 Jahren studierte er Kontrabass am Pariser Konservatorim und lernte dort auch die arabische Musik kennen. Die mediterrannen Musikformen sollten beeinflusste seinen musikalischen Weg dauerhaft beeinflussen. Früh spielte García-Fons mit bekannten Jazz-Schlagzeugern wie Kenny Clarke und Sam Woodyard. Im Alter von 21 Jahren wurde vom französischen Kultusminister zum Professor für Kontrabass ernannt.

Mit seinem neuen Trio richtet der internationale Star, der sein Instrument um eine hohe fünfte Saite erweitert hat, den Blick auf seine Heimatstadt Paris. Neue Kompositionen führen durch das kosmopolitischen Paris von heute mit Walzer, Balladen, Jazz, klassischer Musik und zeitgenössischem Groove. Diesen Spaziergang begleiten David Ventucci am Akkordeon und Stephan Caracci (Percussion). Garcia-Fons beherrscht das Spiel mit dem Bogen brillant und elegant, wechselt meisterlich zum Fingerspiel, eilt über die Saiten wie ein Sprinter. Er kann sein Instrument mit seinem Pizzicato und stupender Spieltechnik zum Singen wie ein Cello oder eine Geige. „Renaud García-Fons Kontrabass ist der schönste Botschafter für die Verbindung von Kulturen und Musikwelten“, hat BR Klassik einmal verkündet.