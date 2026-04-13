Rend Collective - Europe Tour 2026

God is on the Move bei ehrlichem irischen Folkrock

Die irische Band Rend Collective kommt im Mai 2026 erneut nach Deutschland. Nach den grandiosen Erfolgen auf ihren Deutschlandtouren ist die nordirische Band Rend Collective vom 19. - 28. Mai 2026 mit neuem Album live zu erleben.

Ihre Musik: irisch, mitreißend, unkonventionell, tiefgründig und mit Lager-feuerfeeling. Die aktuelle Besetzung der Folkrock-Gruppe besteht aus Gareth Gilkeson, Chris Llewellyn, Ali Gilkeson, Patrick Thompson und Steve Mitchell und ist teilweise schon seit 19 Jahren beieinander, um ihr Publikum mit Lobpreis-Songs spirituell zu ermutigen. Folgerichtig wurde Ihr Song „Boldly I Approach als deutsches Cover unter dem Titel „Mutig komm ich vor den Thron“ bekannt.

Ihr populärer Hit “My Lighthouse” ist längst nicht mehr der einzige Song, der uns in den Ohren klingt, wenn wir an Rend Collective denken. Die irische Band ist mit ihrem Liedgut mittlerweile auch in unseren Kirchen kaum noch wegzudenken. Mit den Einflüssen aus Folk und Rock haben sie weltweit einen wertvollen Beitrag für die Lobpreisszene.