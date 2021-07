Revival Anthem World Tour 2021 führt Rend Collective im Herbst nach Deutschland.

God is on the Move bei ehrlichem irischen Folkrock

Nach dem grandiosen Erfolg der „Good News Tour“ in 2018, ist die nordirische Band Rend Collective im September 2021 wieder in Deutschland unterwegs. Sie präsentiert Ihr neues Album „Revival Anthem“ – irisch, mitreißend, unkonventionell, tiefgründig und mit Lagerfeuerfeeling. Die aktuelle Besetzung der Folkrock-Gruppe besteht aus Gareth Gilkeson, Chris Llewellyn, Ali Gilkeson, Patrick Thompson und Steve Mitchell und ist teilweise schon seit 19 Jahren beieinander, um ihr Publikum mit Lobpreis-Songs spirituell zu ermutigen. Folgerichtig wurde Ihr Song „Boldly I Approach als deutsches Cover unter dem Titel „Mutig komm ich vor den Thron“ bekannt. Und zusammen mit Hillsong Young & Free veröffentlichten die Musiker vor zwei Jahren den Hit „Marching On“.