‘Gute Nachrichten‘: Die irische Band Rend Collective kommt im Juni 2024 erneut nach Deutschland. Nach dem grandiosen Erfolgen in 2018 mit Good News und 2022 mit ‚Revival Anthem‘, ist die nordirische Band Rend Collective am 1. Juni 2024 in Ludwigsburg auf ihrer 10th Anniversary Campfire Tour‘ auch wieder in Deutschland unterwegs.

Ihre Musik: irisch, mitreißend, unkonventionell, tiefgründig und mit Lager-feuerfeeling. Die aktuelle Besetzung der Folkrock-Gruppe besteht aus Gareth Gilkeson, Chris Llewellyn, Ali Gilkeson, Patrick Thompson und Steve Mitchell und ist teilweise schon seit 19 Jahren beieinander, um ihr Publikum mit Lobpreis-Songs spirituell zu ermutigen. Folgerichtig wurde Ihr Song „Boldly I Approach als deutsches Cover unter dem Titel „Mutig komm ich vor den Thron“ bekannt.

Einlass: 19:00 Uhr