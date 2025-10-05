Rendelkastell & Co. - sichtbare und unsichtbare römische Spuren zwischen Weygang-Museum und Limestor

2025 feiert der Limes das 20-jährige Jubiläum als UNESCO-Welterbe. Zum Erntedank beschließen wir dieses besondere Jahr mit einem Spaziergang vom Weygang-Museum zum Limestor.

Unterwegs gibt es Einblicke in zwei Notgrabungen sowie historische Perspektiven und mögliche Lerneffekte für unser heutiges Leben.

Unter dem Motto „Wir fangen schon mal an“ finden im Weygang-Museum verschiedene monatliche Veranstaltungen statt, solange das Museum wegen einer Neukonzeption noch geschlossen ist.

Für diese Veranstaltungen ist keine Anmeldung erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos.