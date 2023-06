Rendez-vous à New Orleans

Heute Abend wird Geddelsbach ein Teil von New Orleans, Louisiana. Die Südstaaten der USA, geprägt von den großen Sümpfen und Bayous, geliebt für die creolische Küche und vor allem für die Musik!

Zydeco ist eine Mischung aus der traditionell-frankophonen Cajun-Musik und afroamerikanischen Einflüssen. Er ist schnell und tanzbar, den Klang prägen vor allem das Akkordeon und das Waschbrett. Gesungen wird in Französisch. Verführt durch die reichhaltige musikalische Kultur, gepaart mit den eigenen Wurzeln und zahlreichen Erfahrungen, entfacht die Band in ihren eigens komponierten Songs ein Feuerwerk an farbenfroher Lebenslust, sehnsuchtsvoller Hingabe und pulsierender Energie