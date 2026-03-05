Rendezvous Digital

TREE OF LIFE - Augmented-Reality-Reise

Kunsthalle Göppingen Marstallstraße 55, 73033 Göppingen

Begleitet von Digitallotsenden bietet sich die Möglichkeit in die virtuelle Welt des TREE OF LIFE einzutauchen!

Im Playground der Kunsthalle Göppingen können Sie – begleitet von einem Digitallotsen – in die immersive Installation TREE OF LIFE eintauchen. Das der Ausstellung zugrunde liegende Projekt ist aus einer Kooperation mit dem Rupert-Mayer-Haus und der ASB Tagespflege im Sternquartier Göppingen entstanden. Der TREE OF LIFE ist Symbol für die Vielfalt an Lebensgeschichten, Erinnerungen und Identitäten der Teilnehmenden.

Gefördert im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“.

Info

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Kunsthalle Göppingen Marstallstraße 55, 73033 Göppingen
Kunst & Ausstellungen
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