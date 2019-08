Populärer als Picasso war er und einer der beliebtesten Künstler der Nachkriegszeit weltweit: der französische Maler Bernard Buffet. Dann ließen die Museen seine Bilder geniert in den Depots verschwinden.

In der Reihe „Rendezvous mit der Kunst“ widmet sich am Montag, 9. September, um 18 Uhr der frühere Diplomat Hugues Goisbault, der auch von persönlichen Begegnungen mit Buffet berichten kann, den Werken des Künstlers, die aktuell in der Ausstellung „Von Henri Matisse bis Louise Bourgeois“ zu sehen sind.