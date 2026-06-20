Rendezvous mit Hölderlin

Kostümiert und mit Buch in der Hand, läuft der Schauspieler Angelo Sedar Basar 70 Minuten durch die Stadt. Kurz bleibt er stehen und liest Hölderlins Poesie laut vor. An zehn Samstagen von Mai bis Oktober werden Hölderlins Gedichte von Schauspielern Open Air direkt in der Stadt auf den Plätzen und Strassen, im Park und auf dem Spielplatz, vor der Menge oder individuell gelesen. Man kommt mit Zuhörern ins Gespräch, überwindet mit Lyrik die Schwelle, setzt positive Impulse. In einem unmittelbaren Kontakt möchten wir den Zuhörern Energie und Mut für Änderungen schenken.

Johann Christian Friedrich Hölderlin (1770- 1843) war einer der größten deutschen Dichter. Sein bewegtes Leben, die Rätsel in seiner Biografie und seine dichterische Meisterschaft haben Generationen von Literaturwissenschaftlern und Leserinnen und Lesern beschäftigt.

Hölderlin versuchte in seinen Texten der Welt ein neues Gesicht zu geben – hin zu mehr Freiheit, zu mehr Menschlichkeit und mehr Schönheit. Er war ein Sprachkünstler, der neue Wege ging in der Dichtkunst. Er erfand neue, bis dahin nicht bekannte Worte und veränderte die traditionellen Gedichtformen zu etwas, das es zuvor nicht gegeben hatte.