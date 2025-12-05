Rene Sydow & Christian Miedreich

Dichter und Denker sind gerade rar in Deutschland, deswegen müssen die Satiriker eingreifen!

Und so stürzen sich René Sydow und Christian Miedreich in ihrem ersten gemeinsamen Kabarett-Programm auf alles Deutsche, überzeichnen und karikieren Politik und Privates, verkörpern deutsche Archetypen und solche, die es werden wollen. Dabei spielen sie sich sowohl albern als auch intelligent durch Land und Leute und liefern treffsichere und scharfe Pointen auf die deutsche Volksseele.

Treffen wir auf Goethe und Schiller oder Hinz und Kunz? Wird der Abend entlarvend? Wird er deutsch oder noch deutscher? So oder so wird es Politisches Kabarett mit deutscher Gründlichkeit, aber ohne Deutschtümelei, schließlich sind die beiden ja Männer von Welt.

René Sydow ist Kabarettist, Autor, Schauspieler und Regisseur. Der Gewinner zahlreicher Kabarett- und Kleinkunstpreise - zuletzt Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2024 (Hauptpreis) für das Soloprogramm „In ganzen Sätzen” - gilt als der sprachmächtigste und wichtigste Vertreter der auf Arnulf Rating, Wilfried Schmickler und Matthias Deutschmann folgenden Generation des Politischen Kabaretts.

Christian Miedreich erblickte wie René Sydow das Licht der Welt in Radolfzell am Bodensee. Erste Berufs- und Bühnenerfahrungen sammelte er bereits in der freien Theaterszene während seiner Schauspielausbildung in Freiburg sowie als Mitglied der Kabarett-Gruppe BÖS-ARTIG unter der Leitung des Kabarettisten Ralf Hackler. 2004 stand er erstmals vor der Kamera und 2006 folgte u. a. eine Rolle im Kinofilm „Lamento” unter der Regie von René Sydow, der auch auf dem Newport International Filmfestival gezeigt wurde. 2010 folgte das erste feste Engagement im Ensemble des Theater Trier, und zwar mit Rollen im Schauspiel und im Musiktheater. Aufgrund seiner Wandlungsfähigkeit und seines großen Rollenspektrums erhielt er 2015 eine Nominierung für den Publikumspreis „Trierer Theatermaske”. Seit 10 Jahren ist Christian Miedreich als freier Schauspieler tätig, z. B. für die Burgfestspiele Bad Vilbel, das Grenzlandtheater Aachen, als regelmäßiger Gast an der Komödie Düsseldorf. Aktuell tourt er in der Erfolgsproduktion „Achtsam Morden“ von Studio Landgraf, mit dem er Im Februar 2025 in der Stadthalle Balingen gastierte. Neben seiner Theatertätigkeit ist Christian Miedreich auch als Sprecher für Hörbücher und Hörspiele aktiv und lebt zurzeit in Krefeld.