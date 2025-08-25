Rene Sydow - Männer von Welt

„Die zwei dünnsten Bücher der Welt sind: Ein englisches Kochbuch und die Sammlung 1000 Jahre deutscher Humor.“ (Groucho Marx)

Dichter und Denker sind gerade rar in Deutschland, deswegen müssen die Satiriker eingreifen!

Und so stürzen sich René Sydow und Christian Miedreich in ihrem ersten gemeinsamen Kabarett-Programm auf alles Deutsche, überzeichnen und karikieren Politik und Privates, verkörpern deutsche Archetypen und solche, die es werden wollen. Dabei spielen sie sich sowohl albern als auch intelligent durch Land und Leute und liefern treffsichere und scharfe Pointen auf die deutsche Volksseele.

Treffen wir auf Goethe und Schiller oder Hinz und Kunz? Wird der Abend entlarvend?

Wird er deutsch oder noch deutscher? So oder so wird es Politisches Kabarett mit deutscher Gründlichkeit, aber ohne Deutschtümelei, schließlich sind die beiden ja MÄNNER VON WELT.