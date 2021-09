Renitenz-Ensemble - BOPSER 9

Renitenz-Ensemble

Es gibt Zeiten, die sind wie schmelzender Schnee: Man sieht auf einmal, was drunter liegt.

Da taucht eine winzige infektiöse DNA-Struktur auf, die nicht mal selbst lebt – und schon erscheint unser Leben wie ein Himmelfahrtskommando ohne Reiserücktrittsversicherung. So dass wir uns jetzt so unangenehme Fragen stellen müssen wie: Was jetzt? Welchen Sinn hat es noch, Pläne zu machen? Und was bleibt von uns übrig, wenn wir uns nicht mehr planen können? Wie finden wir Sicherheit? Darf man jetzt für immer von allem zwei Meter Abstand halten? Was bedeutet uns Freiheit? Wenn wir alle so tun, als sei nichts gewesen, wird dann alles wieder gut? Oder ist jetzt der Moment, um endlich dieses bessere Leben anzufangen, von dem wir schon so lange reden?

Diese Fragen stellt sich auch Michael in der BOPSER 9 mitten in Good Old Stuttgart. Die BOPSER 9 ist ein Mehrparteienhäusle mit korrekt gemischter Mietgemeinschaft, die Michaels Musik-Garagen-Bastelbude zu ihrem Refugium gemacht hat. Denn seine Tür schließt nicht mehr und jeder latscht da rein und raus. Einer, der vergessen hat, dass da überhaupt eine Tür ist, ist Thilo. Thilo ist Kabarettist, und er geht komplett steil, weil er einen Auftritt für einen großen Firmenkunden hat. Leider hat er wegen der schlechten Verbindung in der Telko nicht verstanden, ob der Auftritt real in der Mercedes-Benz-Arena oder digital vor seinem Bücherregal stattfinden soll, für wen der Auftritt ist und in welcher Höhe sich die Gage bewegt. Wer auch da ist, ist Anselm Feuerbach, Hausbesitzer der BOPSER 9 und Bewohner der großzügigen Maisonette. Von ihm weiß man nie, ob er Mäzen ist oder Sprücheklopfer oder ob er sich die Stuttgarter Kulturszene unter den Nagel reißen will.

Wenn das alle wären, die Michael teils stationär zu beherbergen hat... Doch der Strom der Nomaden nimmt kein Ende: Hülya, Intensivpflegerin mit akutem Sekundenschlaf, Nachbarin Charlotte, als Managerin eines führenden Autofelgen-Herstellers in einer typischen Frauendomäne unterwegs, ihr Mann Carl-Clemens, der nicht weiß, ob er Tenor oder Lokalpolitiker ist, betreuungslose Kleinkinder und viele andere, die eines eint: Sie müssen mit der unerträglichen Widerspenstigkeit des Seins leben, und das noch dazu alle gemeinsam in der BOPSER 9.

Neben dem 60-Jährigen des Hauses gibt es noch einen Grund zu feiern: Michael Krebs ist da! Der Musikkabarettist ist das neue Mitglied des Hausensembles und geht mit den Top-Kräften Claudia Dilay Hauf, Viola Neumann, Björn Christian Kuhn und Thilo Seibel sowie in der Rolle des Anselm Feuerbach Sebastian Weingarten auf die Reise durch zwei entscheidende Stunden in der BOPSER 9. Theatrale Satire vom Feinsten

Idee: Hans Holzbecher, Thilo Seibel.

Buch: Thilo Seibel, Hans Holzbecher, Michael Frowin, Michael Krebs

Regie: Hans Holzbecher

Musik: Michael Krebs.