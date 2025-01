Renitenz-Ensemble: "Degerloch Dreams" - Wer bleibt, kommt besser weg!

Musiktheater

Einlass ab 19.30 Uhr

Eine ganz normale Patchwork-Familie am Südrand der Stuttgarter Innenstadt:

„Morgähn! Kann mir bitte jemand sagen, wo mein Bulgursalat ist? – Och, Salat am Morgen? Macht das schlank? Man sieht‘s gar nicht. – Oh, was macht Ihr denn in der Küche, wenn normale Menschen nach Hause kommen? – Kind! Der Junge, der gestern da war, ist kein guter Einfluss! – Mensch Mama! Das war kein Junge, sondern meine Freundin Jessy!“

Ein Mann, zwei Generationen, drei Frauen, vier Migrationshintergründe. Sie alle haben Lebensentscheidungen zu treffen: Master oder Looserin? Endlich Schulleitung oder ewig Vertretungsunterricht? Work-Life-Balance oder Weltrettung? Konzerttournee oder Pastinakenhaufen? Degerloch oder Neuseeland? Haben wir noch eine Zukunft? Ist dort noch Platz für so was wie einen Lebenstraum? Und wer wohnt mit wem nur deswegen zusammen, weil absolut keine andere Wohnung zu finden ist? Müssen wir eigentlich immer irgendwo hin, um uns zu finden? Oder sind wir vielleicht schon da?

„Schatz, also Ex-Schatz, das ist Familie! Der Quell von Geselligkeit, Geborgenheit und Liebe! – Eine Familie ist ja schon im Normalfall eine Ansammlung von Menschen, die man sich nicht aussuchen kann…“

„Degerloch Dreams“ - die erste Eigenproduktion des Renitenz-Ensemble, die auf Tour geht! Mit echten Figuren, lebhaften Spielszenen und hinreißender Musik. Macht Euch bereit für ein Stück, das das echte Leben feiert, mit all seinen Kuriositäten und Überraschungen. Ihr werdet Eure Freude daran haben!