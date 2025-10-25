Renitenz-Ensemble - Meinung Macht Mobil - Ein Stück (für) Stuttgart (mit Magdalena Ganter, Ismael Boerner und Angela Neis)

Ein bewusstloser Mann, zwei wortgewandte Schwestern und ein Abend, an dem nichts so bleibt, wie es scheint. Das neue Kabarettstück für Stuttgart führt mitten hinein in einen Mischverkehr aus Haltungen, Halbwahrheiten und Heimlichkeiten – zwischen Parkverbot, Parteiprofil und persönlicher Verantwortung.

Pointen sicher und politisch klug verhandelt die Satire zentrale Fragen unserer Zeit: Wie viel Haltung passt in eine 30er-Zone? Wer darf laut sein – und wer liegt falsch? Die Inszenierung verbindet Wortwitz mit Lokalkolorit und Feinstaub.

Zwischen Sitcom-Tempo und Tiefgang entsteht eine Mischung aus Krimi-Parodie und Stadtbetrachtung – klug, scharfzüngig und herrlich unbequem. Stuttgart erkennt sich im Rückspiegel der Verkehrspolitik wieder. Und das Publikum vielleicht auch.

Das Deutsch- / Schweizerische Duo Elisabeth Hart und Rhaban Straumann hat als Satiriker*in Residence für das Renitenztheater ein vielschichtiges Stück geschrieben; in der Stuttgarter Realität verankert, clever, politisch und witzig.

Spiel: Angela Neis, Ismael Boerner und Magdalena Ganter;

Musik: Mackefisch (Lucie Mackert und Peter Fischer);

Regie: Annika Schäfer,

Ausstattung: Tom Schellmann;

Produktion: Renitenztheater;

Support Buch: Manuel Gübeli;

Buch: Hart auf Hart (Elisabeth Hart und Rhaban Straumann).