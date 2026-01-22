Renn Ida Bush Round 2

Bush.ida ist ein Feuerwerk. Geschaffen aus dem impulsiven Feuer des inneren Widders hat sich ida in die Welt katapultiert, um Funken zu sprühen. Die Hörner stoßen sich an patriarchalen Gewaltstrukturen, männlich dominiertem Rap und dem Lifestyle des Kapitalismus der weismachen will, dass es nur „EINE*N“ geben kann. Dem entgegen setzt Bush.ida radikale Zärtlichkeit, Co-Kreation und Kollaboration als die wahren Fundamente dieser Welt. Altes in Brand setzen, Neues befeuern. Doppeldeutigkeit aushalten - das ist die Message. Diese versteckt sich in wortgewandten Lines, die Hörer*innen stetig auffordert nach dem doppelten Boden zu suchen. Da Wörter alleine noch keinen Rap komplett machen, findet die Sprachakrobatik auf donnernden Beats statt. Das ist ganz wichtig im Bush, denn Wörter finden sich im Geist, in die Welt kommen sie nur durch Körper. In heißen Performances verkörpern sich die Geistesergüsse in pochende Bewegungen, die jedes Wort unterstreichen. Ein Zuhause im Körper und der Welt haben Bush.idas Raps auf den Bühnen dieser Welt gefunden.

Aufgewachsen auf dem Land waren schon früh Natur und den eigenen Körper entdecken Lieblingsbeschäftigungen von klein ida. Durch Ausflüge in Lohnarbeit in atemberaubenden Höhen (als Flugbegleiter*in LOL), gedanklichen Höhenflügen im Studium der Bildungs- und Nachhaltigkeitswissenschaften wurde immer klarer: Patriarchat steckt intersektional überall drin und formt die Welt wie wir sie erleben. Nach etlichen depressiven Phasen drängte immer pochender der Wunsch, genau dagegen DIREKT die Stimme zu erheben. Dank Streamingerfolgen und Playlistplatzierungen, sowie zahlreichen Liveauftritten auf renommierten Bühnen hat sich Bush.ida ins Herz der deutschen Rap- und Popwelt gespielt.