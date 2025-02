RENNER/ Shuteen Erdenebaatar Quartett

Doppelkonzert

Ein ungewöhnlicher Abend wartet am 7. März 2025 auf die Freunde des Jazz. Nicht nur, dass es ab 20 Uhr zu einem Doppelkonzert in der Cafeteria der DHBW kommt, auch die Konstellation der Musiker ist alles anders als Standard. Unter dem Namen RENNER legen die Brüder Moritz und Valentin Renner mit Posaune und Schlagzeug los, unterstützt von Nils Kugelmann am Bass. Dass alle drei Musiker auch in der Band Jazzrausch spielen, gibt ein Gefühl dafür, was einem an diesem Abend erwartet. Dass das Trio 2024 den Förderpreises des Bayerischen Jazzverbands erhalten hat, zeigt an, dass sie auch ohne Harmonie-Instrument ein Jazz-Klangbild schaffen können - eine perfekte Symbiose zwischen

Freiheit und getakteter Präzision. Der Jazzverband sagt zu RENNER: Die Musiker überzeugen „mit intelligenten Kompositionen, emotionalem und virtuosem Spiel und einem warm-transparenten Sound.“ Der Bassist Nils Kugelmann ist einer der Shooting Stars der deutschen Jazz-Szene. Er wurde gerade erst mit dem „European Young Artist Award Burghausen“ ausgezeichnet.

Mit höchstem Lob und Anerkennung der führenden Jazz-Publikationen empfiehlt sich auch das Quartett der Münchner Pianistin Shuteen Erdenebaatar. Vieles umbauen muss man für den zweiten Teil des Doppelkonzerts auf der Bühne der DHBW nicht. Denn die Brüder Renner sind auch Teil dieses Quartetts. Mit Jakob Manz stößt noch der Saxophonist dazu, der gerade erst im November 2024 im Heidenheimer Lokschuppen einen großartigen und umjubelten Auftritt gehabt hat. Die 1998 in der Mongolei geborenen Pianistin Shuteen Erdenebaatar hat in ihrer noch kurzen Laufbahn bereits eine ganze Fülle von Preisen und Auszeichnungen erhalten, zuletzt den Deutschen Jazzpreis in der Kategorie Ensemble. Erdenebaatar ist auch Komponistin und hat 2023 ein 20-köpfiges Chamber-Jazz Orchestra gegründet. Mit dem Jugendorchester der mongolischen Oper führte sie ihr erstes Klavierkonzert auf.