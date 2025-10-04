Sarah, eine erfolgreiche Immobilienentwicklerin, arbeitet 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Zeit für ein Privatleben bleibt da nicht. Doch so tough sie auch ist, vor einem hat sie mächtigen Respekt, vor ihrem Vater »Big Daddy«.

Der hat nun nach längerer Zeit seinen Besuch angekündigt und möchte unbedingt Sarahs Verlobten kennenlernen. Zu dumm, dass es den gar nicht gibt. Aber auf genau solche Fälle hat sich die Agentur »Rent-a-friend« spezialisiert, die Familienmitglieder und Freunde für alle Lebenslagen vermietet. Sarah hat einen gutaussehenden Mittfünfziger geordert, Typ George Clooney, der ihrem Vater einen erfolgreichen Schönheitschirurgen vorspielen soll. Durch eine Verwechslung sitzt dieser Typ jetzt allerdings auf einem Kindergeburtstag fest und bei Sarah erscheint Gabriel, ein viel zu junger Mann im Skaterlook, der nicht im Mindesten ihren Erwartungen entspricht.

Zeit für einen Tausch bleibt nicht mehr, außerdem sind die gutaussehenden Männer über 50 rar. In weniger als 20 Minuten muss sich Gabriel die Superman-Vita des angeblichen Verlobten draufschaffen, nebenbei noch einige Grundzüge der Schönheitschirurgie lernen und das natürlichste Verhältnis zu Sarah entwickeln, die er selbstverständlich heiß und innig liebt. Da taucht auch schon Big Daddy Karl auf, an seiner Seite Juanita, eine ehemalige lateinamerikanische Schönheitskönigin. Für seine Tochter will er nur das Beste. Deshalb prüft er ihren Zukünftigen auf Herz und Nieren. Gabriel improvisiert sich um Kopf und Kragen und hat alle Mühe, sich nicht in seinem Lügengespinst zu verirren. Doch wie sieht es eigentlich mit der Wahrhaftigkeit der Gäste aus?

Folke Braband, ein Profi des Boulevardtheaters, ist nicht nur als Regisseur erfolgreich, sondern auch als Autor. Seine Komödie »Rent a Friend« behandelt auf ebenso turbulent-witzige wie charmant-berührende Weise das Thema Schein und Sein und geht der Frage nach, warum wir uns so gerne mit Heldengeschichten schmücken, statt unsere Fehler und Schwächen einzugestehen.