RENT - Das Musical

Die Musical-Factory e.V. präsentiert 2025 mit der Projektgruppe "Company" das preisgekrönte Rock-Musical „RENT“ auf der Bühne des Kulturzentrum Predigers:

In RENT geht es um junge Kunstschaffende im New Yorker East Village. Sie kämpfen mit finanziellen Nöten, sozialen Problemen und den Auswirkungen der AIDS-Epidemie. Im Zentrum stehen Themen wie Liebe, Freundschaft, der Kampf um die kreative Freiheit und das Überwinden persönlicher Herausforderungen. Trotz aller Schwierigkeiten halten sie zusammen und versuchen, ihre Träume zu verwirklichen. RENT vermittelt die Botschaft, das Leben im Hier und Jetzt zu leben („No Day But Today“). RENT spielte erfolgreich über zehn Jahre am New Yorker Broadway und spricht mit seiner lebensnahen Geschichte Themen wie Drogenkonsum, Homosexualität und AIDS an und wurde zur Stimme einer ganzen Generation.

RENT, geschrieben von Jonathan Larson, war über ein Jahrzehnt lang ein Hit am Broadway und gilt als eines der bedeutendsten Musicals der 1990er Jahre. Mit mitreißender Rockmusik, starken Charakteren und einer bewegenden Handlung trifft es mitten ins Herz.

Lassen Sie sich mitreißen in dieses faszinierende und bewegende Rock-Musical!