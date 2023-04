Rente erst mit 67 - und dann noch Steuern zahlen?

"Rente mit 67" - ein Schlagwort, das jeder kennt. Doch was steckt dahinter? Die Informationsveranstaltung beantwortet Fragen zu dieser angehobenen Regelaltersgrenze und stellt außerdem Möglichkeiten eines vorzeitigen Rentenbeginns vor.

Des Weiteren wird über Regelungen zum Abschlag informiert und gezeigt, wie dieser ausgeglichen werden kann. Außerdem erfolgt ein Überblick über Hinzuverdienstregelungen und zu Abgaben wie Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen, die im Alter fällig werden können. Der Referent ist Mitarbeiter im Regionalzentrum Schwäbisch Hall der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg.

Der Vortrag ist gebührenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich: telefonisch unter 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de oder im Internet unter www.vhsmgh.de. In Kooperation mit der Deutschen Rentenversicherung.