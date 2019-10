Repair-Café Böblingen - Sindelfingen

Im Repair-Café erhalten Sie kostenlose Hilfe und Beratung zur Reparatur von defekten Elektrogeräten, Möbeln, Computern, Smartphones. Schauen Sie vorbei.

Das Böblinger Repair-Café findet immer am ersten Samstag des Monats (ausser im Januar und August) in den Gruppenräumen der Evangelisch-methodistischen Kirche, Friedrich-List-Straße 69 in Böblingen statt. Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Parkplatz des „Gospel Center“, Sindelfinger-Straße 35, Böblingen. An den Stationen „Elektrisches“, Computer und Smartphones, „Alles ohne Stecker“ und Nähen stehen engagierte Reparateure zur Verfügung und helfen bei der Reparatur Ihrer defekten Geräte, Möbel und Kleidungsstücke.

Immer wieder gibt es auch Sonderaktionen wie zum Beispiel "Fahrrad-Spezial", "Computer und Smartphone"-Spezial oder Modeschmuck-Reparatur. Diese werden rechtzeitig in der Presse angekündigt. Über die Reparaturen hinaus haben die Mitarbeiter auch viel Wissen und Erfahrung rund um das Thema "nachhaltige Produkte" und können Sie beraten, worauf Sie bei der Anschaffung eines neuen Geräts hinsichtlich der Reparaturfähigkeit achten sollten.

Die Reparaturstationen sind von 10:00 – 15:00 Uhr besetzt. Der Annahmeschluss für Reparaturen ist um 14:00 Uhr. Defekte Gegenstände sollten samt Zubehör wie z.B. Netzkabel und Ersatzteile mitgebracht werden. Die Unterstützung bei der Reparatur ist kostenlos. Das Team freut sich jedoch über eine Spende für einen wohltätigen Zweck.