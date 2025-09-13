Repair-Café geöffnet

bis

Treff Q Marktstraße 15, 71672 Marbach

Wir reparieren Elektrisches, Elektronisches, Mechanisches …

Reparaturen bitte vorab anmelden. Formular: www.repaircafe-marbach.de/Kontakt/ , E-Mail: anmeldung@repaircafe-marbach.de , Telefon 01573/5707158 (nur am Do, 11.09.2025 von 17:00 - 22:00 Uhr).

Ziel ist die Vermeidung von unnötigem Abfall durch die Reparatur von ›totgesagten‹ Gegenständen und Geräten.

Das Team besteht aus Menschen, die aus den verschiedensten Berufsrichtungen kommen, vom Handwerk bis zur IT-Branche. In der Regel besteht immer ein beruflicher Bezug zu dem jeweiligen Fachgebiet der einzelnen Team-Mitglieder.

Eventuelle Wartezeiten überbrücken Sie mit einem Schwätzchen bei Kaffee und Kuchen. 

