Dinge zu reparieren spart Geld, ist nachhaltig und schont die Umwelt.

Besitzen Sie mechanische oder elektrische Gegenstände wie Textilien, Nähmaschinen, Radios, Computer oder PC-Zubehör, deren Reparatur Sie sich nicht alleine zutrauen? Dann kommen Sie vorbei: Es stehen Ihnen am Samstag kostenlos Fachleute zur Verfügung, die bei der Instandsetzung unterstützen. Fragen, die vorab bestehen, können per Mail an repaircafe@elternforum-marbach.de. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen.