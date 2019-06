Repair Café und Seniorendienst Stuttgart

Das Repair Café Stuttgart und der treffpunkt 50plus zusammen mit dem Seniorendienst Stuttgart "Senioren helfen Senioren" veranstalten gemeinsam ein Repair Café im TREFFPUNKT Rotebühlplatz.

Besucherinnen und Besucher bringen Ihre defekten Gegenstände mit und reparieren Sie in fachlicher Anleitung.

Viele Elektrogeräte werden mit einfachen Reperaturen wieder funktionsfähig. Auch die liebgewonnene Jeanshose wird wieder geflickt, so dass keine neue gekauft werden muss. Durch Reperatur wird die Lebensdauer der Produkte verlängert, was wiederrum die Umweltbelastung reduziert. Reparieren schont die natürlichen Ressourcen und auch den Geldbeutel. In vielen Fällen kann auch die geplante Obsoleszenz, d.h. der vorherige Verschleiß von Konsumgütern, ausgetrickst werden. Bei der Veranstaltung stehen Werkzeug, Nähmaschine und Experten zur Verfügung. An der Station "Elektro", "Textil" und "alles ohne Kabel" kann jede und jeder Gebrauchsgegenstände und Lieblingsdinge nähen, kleben, aufschrauben, löten, zuschrauben- egal ob Spezialschraubenzieher, Nähmaschinen, Reperaturanleitungen oder erstmal eine Expertenmeinung benötigt wird.

Es empfiehlt sich eher früh zur Veranstaltung zu kommen und auch etwas Wartezeit mitzubringen. Die Teilnahme am Repair Café kostet keinen Eintritt, Kaffee und Kuchen ebenfalls nicht. Kleine Spenden sind natürlich erlaubt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Und übrigens: Reparieren macht Spaß!

Der Seniorendienst stellt sich vor

Manchmal ist es nötig, dass Reperaturen oder kleine Handwerkerarbeiten direkt vor Ort erledigt werden. Wenn z.B. eine Lampe aufgehängt werden soll oder in der Küche die Schublade oder die Schranktüre nicht mehr richtig zugeht. Dafür gibt es den Seniorendienst, der sich beim Repair Café vorstellt. Hier bekommen Sie informationen dazu, wie die Arbeit des Seniorendienst abläuft. Außerdem können sich Menschen mit handwerklichem Geschick melden, die gerne im Seniorendienst mitarbeiten wollen. Das Team freut sich über Verstärkung!