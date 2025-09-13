Das Repair-Café bietet gute Gelegenheit, um gemeinsam an defekten Alltags- und Gebrauchsgegenständen zu werkeln und diese unter Mithilfe von Handwerkerprofis und geschickten Tüftlern im Idealfall erfolgreich zu reparieren.

Von einem defekten Bügeleisen, einem platten Fahrradreifen oder einem Loch im Lieblingspullover: Das Repair-Café soll eine breite Sparte handwerklicher Tätigkeiten abdecken und damit möglichst viele verschiedene Arten von Gegenständen vor dem Wegwerfen retten. Die Kreuzgangstadt sucht nach weiteren, begeisterten Bastlern und Kreativköpfen, die sich dem Projekt anschließen möchten.

Das leibliche Wohl soll keineswegs zu kurz kommen. So wird es neben frischem Kaffee und leckeren selbstgemachten Kuchen geben. Auch hier freut sich die Stadt über weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer.

Wer grundsätzlich Interesse oder auch Fragen zum Feuchtwanger Repair-Café hat, kann sich gerne telefonisch unter 09852-904-175 oder per E-Mail an nicolaj.vorholzer@feuchtwangen.de melden.