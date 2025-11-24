Die Wanduhr streikt? Der Toaster macht auch keinen Mucks mehr? Dann ist das Repair-Café genau richtig! Ehrenamtlichen Reparateurinnen und Reparateure untersuchen das kaputte Schätzchen - von der Kaffeemaschine über Bügeleisen bis hin zu Staubsaugern.

Darüber hinaus gibt es diverse Hilfen und Tipps rund ums Fahrrad, das Smartphone, den Laptop oder Computer. Und kleine Ausbesserungsarbeiten mit der Nähmaschine sind auch möglich.

Das Repair-Café kann ohne Anmeldung besucht werden. Wartezeiten sollten einkalkuliert werden.