Repair-Cafe

Müll vermeiden und Ressourcen schonen. Die Initiative NATÜRlich Gaildorf und die Stadt Gaildorf veranstalten ein Repair Café.

Die Idee: kaputte Gegenstände können mitgebracht und bei einem Kaffee gemeinsam mit unseren ehrenamtlichen Experten repariert werden. So können Elektrokleingeräte, Kleidungsstücke, Holzgegenstände oder Kinderspielzeug weiterhin genutzt werden und gleichzeitig kann man auch etwas über Elektronik, Holz- oder Textilverarbeitung lernen.

Veranstaltungsort: Bildungszentrum Gaildorf Unterrot / Bühläckerschule Werkraum

Die Veranstaltung und die Reparatur sind kostenfrei, nur Ersatzteile werden vom Teilnehmenden getragen. Alle Gegenstände sind erlaubt, die von einer Person getragen werden können.

Gerne können kaputte Gegenstände zuvor auf Reparierbarkeit geprüft werden. Einfach eine Mail mit Beschreibung und Fotos an natuerlich-gaildorf@web.de oder per Facebook senden.

Wir freuen uns über rege Teilnahme und viele Gegenstände, denen wir ein längeres Leben verschaffen können.