Reparacion

Ein herzzerreißender Schrei alarmiert die Öffentlichkeit, eine Frau hat gerade die Überreste ihres Sohnes in einem Massengrab gefunden. Die Stimme der Schauspielerin Maria Leon gibt uns im Namen aller Mütter der Welt ein Alarmsignal. Als Kriegsgöttin provoziert sie unser Gewissen. "Unsere reisen haben uns einen Einblick gegeben in das von Gewalt geprägte Alltagsleben in Kolumbien, Gewaltopfer durch Krieg und Kriminalität, diskriminierte Frauen, Alt und anderen Randgruppen struktureller Gewalt. Gesellschaft und Medien akzeptieren dies als natürliche Normalität, als Selbstverständlichkeit - eine "Naturalisierung" des Terrors. Wir dürfen nicht länger die tägliche Darstellung von Krieg und Korruption, Aggression und Mord ignorieren. Umgeben von den Fotografien Jose Arias Canos, den Gesichtern älterer Menschen mit ihren Lebenspuren, fordert sie Gerechtigkeit.

Idee & Interpretation Marialeon Arias , Grupo Imagines Teatro Bogota, Jose Arias Cano