Reparatur-Cafè

Reparieren statt Wegwerfen - Termin immer am 2. Dienstag im Monat von 18.00 bis 20.00 Uhr (Ausnahme Juli und August) unter diesem Motto hat der Klimaarbeitskreis Lauda-Königshofen mit Unterstützung von Futurelabs gGmbH in Lauda-Königshofen ein REPARATUR-CAFE gestartet.

In den Räumen von Futurelabs in der Korngasse 2 in Lauda unterstützen ehrenamtliche, fachkundige Reparateure Besucher dabei, Defekte an mitgebrachten Gegenständen zu untersuchen und möglichst auch zu reparieren.

Ob aus dem Bereich Elektronik (Hausgeräte, oder auch Unterhaltungselektronik), Textil, Holz, Fahrrad oder Spielzeug.

Ein Versuch ist es allemal wert. Einfach mit den Gegenständen ohne Voranmeldung vorbeikommen.

Auch weitere ehrenamtliche Reparateure sind jederzeit willkommen

Durch das gemeinsame Reparieren setzen engagierte Bürger ein Zeichen gegen eine sorglose Wegwerf-Gesellschaft, und für eine Resourcen- und CO²-Einsparung.

Die Reparaturen sind kostenfrei. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Kleine Spenden sind willkommen.