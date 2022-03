Reparatur-Café im Haus Wigwam

Wasserkocher kaputt? CD-Player tut nicht mehr? Zahnloser Reißverschluss? Hosennaht aufgeplatzt? Viele Alltagsgegenstände würde man gerne weiter nutzen, wenn sie denn funktionsfähig wären.

Also – weg damit? Nein!

Versuchen Sie doch, es noch zu reparieren, bzw. lassen Sie sich dabei helfen im Ringelbacher Reparaturcafé.

Frauen am Werk e.V. bietet monatlich - an jedem 3. Mittwoch, derzeit 15-19 Uhr - in den Räumen der WIGWAM Gemeinschaftswohnen GmbH diesen Service an.

Erfahrene Reparateure schauen sich Kaputtes an: Mechanische oder elektrische Kleingeräte, PCs und Handys, Textiles. Im Zweifelsfall klären Sie vorher mit uns ab, ob unser vorhandenes Know-how ausreicht.

Wegen Corona ist es nicht möglich, bei der Reparatur direkt dabei zu sein. Was repariert werden soll, wird abgegeben.

Anmeldung per Telefon: 07121 / 209 50 10

Treffpunkt: Im Ringelbach, Hans-Reyhing-Straße 67 (Haus Wigwam)