Und so geht's: Bringt das kaputte Elektrogerät, die zerrissene Hose, den gebrochenen Kinderstuhl oder was auch immer mit zum monatlich stattfindenden Reparatur Café im Werkstadthaus. Dort helfen die ehrenamtlichen Reparateur:innen, den Gegenstand wieder in Schuss zu bringen (oder beraten, wenn die Reparatur zu kompliziert wird oder sich wirklich nicht mehr lohnt). Außerdem gibt's Herzhaftes und Süßes zum Essen, Kaffee und kalte Getränke, Lesematerial und reichlich Gelegenheit zum Austausch von Tipps und Tricks!

Was muss ich mitbringen?

Den zu reparierenden Gegenstand (mit Bedienungsanleitung falls vorhanden), Neugierde, einiges an Zeit und gerne eine Kuchen- oder Geldspende.

Wer mit dem Auto fährt, kann zum Ausladen kurz direkt beim Werkstadthaus parken. Danach empfehlen wir aber dringend die erlaubten, kostenpflichtigen Parkplätze (an der Allee des Chasseures und im Parkhaus "Französische Allee").