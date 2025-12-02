Als ehrenamtliches Reparaturcafe-Team möchten wir mit dem monatlichen Angebot zum Ressourcensparen beitragen und die Lücke zwischen Wegwerfen und wirtschaftlich lohnender Reparatur schliessen.

Jedoch nicht als Konkurrenz zum örtlichen Fachhandel stehen! Unsere Reparaturleistungen für tragbare elektronische und mechanische Geräte und Gegenstände sind kostenlos, wir freuen uns jedoch über Spenden zur Deckung unserer Unkosten. Infos+Kontakt: reparaturcafe.herrieden@gmx.de (Michael Knoll) oder info@einewelt-herrieden.de (Beate Jerger) oder direkt in der Linde bei Stefanie und Peter Kandelbinder. Das Reparaturcafe findet immer am 1. Dienstag im Monat von 18-20 Uhr statt!