Als ehrenamtliches Reparaturcafe-Team möchten wir mit dem monatlichen Angebot zum Ressourcensparen beitragen und die Lücke zwischen Wegwerfen und wirtschaftlich lohnender Reparatur schliessen, jedoch nicht als Konkurrenz zum örtlichen Fachhandel stehen!

Wir veranstalten das Reparaturcafe in Zusammenarbeit mit dem Eine Welt Verein im Cafe/Gasthaus Linde. Unsere Reparaturleistungen für tragbare elektronische und mechanische Geräte und Gegenstände sind kostenlos, wir freuen uns jedoch über Spenden zur Deckung unserer Unkosten. Außerdem spenden wir jährlich auch für Hilfsprojekte, die uns persönlich bekannt sind. Infos+Kontakt: reparaturcafe.herrieden@gmx.de (Michael Knoll) oder info@einewelt-herrieden.de (Beate Jerger) oder direkt in der Linde (Stefanie und Peter Kandelbinder). Das Reparaturcafe findet immer am 1. Dienstag im Monat von 18-20 Uhr statt-an Feiertagen eine Woche später! Im August und September machen wir Sommerpause!