Hier tanzt der Mensch mit seinen artifiziellen Doppelgängern und erkundet die Furcht, womöglich einer besseren Version seiner selbst zu begegnen.

Gott oder den Göttern gleich erschaffen wir Menschen Künstliche Intelligenzen und humanoide Roboter. Durch die aktuellen wissenschaftlichen Fortschritte im Bereich Gentechnologie, KI und Robotik hat das Thema des Doppelgängers Hochkonjunktur. Voll Faszination dafür, womöglich von den von uns gerufenen Geistern überholt zu werden, bewegen wir uns auf die Singularität zu, als könnten wir es kaum erwarten, uns selbst abzuschaffen. Ist der Mensch ein überholtes System? In »Replik_A« entsteht das ›unheimliche Tal‹ als konkreter Ort auf der Bühne, bevölkert von Puppen, Avataren und einem robotischen Humanoiden, allesamt Doppelgänger des menschlichen Protagonisten. Verstört und fasziniert zugleich wagt er einen Blick hinter den Spiegel, auf die Rückseite seines Selbst, um beim Anblick seines Schattens, seines anderen Ichs, seines dunklen Zwillings, das Gruseln zu lernen.

MEINHARDT & KRAUSS sind seit 2003 die Figurenspielerin/Regisseurin Iris Meinhardt, der Regisseur/Videokünstler Michael Krauss und der Komponist/Musiker Thorsten Meinhardt. Gekonnt verschmelzen die Stuttgarter Hightech und Poesie, Virtualität und Körper zu einer eigenen Theatersprache. Das freie Ensemble reiste mit seinen Inszenierungen zu nationalen und internationalen Festivals in inzwischen über 15 Länder und freut sich über diverse Auszeichnungen, darunter der »Grünschnabel« 2006, der »Schweizer Preis für innovatives, junges Theater« und die Nominierung für den »George Tabori Förderpreis« 2015.