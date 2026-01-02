Reportage von Andreas Huber

Vom südlichsten Punkt Schottlands am Mull of Galloway bis in den hohen Norden der Shetland-Inseln taucht der Reisefotograf in die sympathischen Eigenarten der schottischen Kultur und Geschichte ein und präsentiert die Vielfalt des Landes.

Alle Schottland-Fans (und jene, die es nach der Live-Multivision sind), erwartet eine inspirierende Show mit erstklassiger Fotografie, beeindruckenden Reiseimpressionen und umfangreichen Informationen für die nächste eigene Reise. Und wenn Sie immer schon einmal wissen wollten, wie der schottische Whisky hergestellt wird, wo Nessie lebt und warum Männer in Röcken Baumstämme werfen, dann sind Sie in dieser Live-Reportage genau richtig. Vor allem ist diese Leinwandreise aber eines: ein grandioses Vergnügen, das mit viel Humor gewürzt ist.

In seiner neuen Reisereportage stellt Ihnen Andreas Huber Schottland vor, ein Land mit vielen Gesichtern, in dem die Vergangenheit so nah ist, dass man sie schon fast zu spüren glaubt. Seit einigen Jahren bereist der Fotograf regelmäßig die beeindruckenden Naturlandschaften vom südlichsten Punkt am Mull of Galloway bis in den hohen Norden der Shetlandinseln.

Altehrwürdige Burgen, gewaltige Kloster-Ruinen, prähistorische Siedlungen und magische Steinkreise geben einen Vorgeschmack auf die mystische Aura, die Sie hier erwartet. Und wenn Sie immer schon einmal wissen wollten, wie der schottische Whisky hergestellt wird, wo Nessie lebt und warum Männer in Röcken Baumstämme werfen, dann sind Sie in dieser Live-Reportage genau richtig. Natürlich stehen auch die beiden größten Städte Glasgow und Edinburgh auf dem Besuchsprogramm.

Die Geschichte Schottlands ist ein fortwährender Kampf, sich von England zu lösen. Es geht um blutige Schlachten voller Gewalt und Leid, die vielen Kämpfe brachten große schottische Helden*innen hervor, aber auch unsägliches Leid über die einfache Bevölkerung. Viele Traditionen, Legenden und mitreißende Geschichten wurden von Generation zu Generation weitergegeben und so wundert es nicht, dass die unzähligen kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten den Fotografen wie magisch anziehen, denn hier lebt der Mythos von Schottland.