Reporter aus Leidenschaft

2013 hat sich Wolfgang Bauer als Flüchtling getarnt, in die Hände von Schleppern begeben, um gemeinsam mit Syrern das Mittelmeer zu überqueren – daraus entstand 2014 sein Buch ‚Über das Meer‘ – noch bevor 2015 die sogenannte Flüchtlingswelle zu uns kam. Das neueste, sehr eindrückliche und auch berührende Buch von ihm heißt ‚Bruchzone‘. Darin versammelt er herausragende Reportagen aus Krisengebieten der Welt der letzten Jahre. Am Sonntag, 27. Oktober, ist der Krisenreporter zu Gast in der ErzählBar des Theater Lindenhof

Über Wolfgang Bauer:

Jahrgang 1970. Aufgewachsen in Hamburg und Reutlingen. Langweilige Kindheit, ereignisarme Jugend. Erst Bundeswehr, dann Kriegsdienstverweigerung. Abendgymnasium. Währenddessen Bäckereifahrer, Fremdenführer, Möbelpacker, Postbote, Müllsortierer. Dann Studium in Tübingen, zunächst Islamistik, später Geografie und Geschichte.

Seit 1994 ist er Journalist, erst beim Schwäbischen Tagblatt Tübingen und Reutlingen, dann bei verschiedenen renommierten Magazinen, seit 2011 arbeitet der preisgekrönte Reporter für ‚Die Zeit‘ und reist in die Krisengebiete unserer Welt, zumeist nach Afrika und in die Arabische Welt.

Diese Reisen haben seinen Blick geschärft, auch den auf unser Leben hier.

ErzählBar

Die ErzählBar ist der Nachfolger des Erzählcafés bzw. der Erzählstube. Spannende Gäste, die mit der Region eng in Verbindung stehen, erzählen in gemütlicher Atmosphäre aus ihrem Leben und lassen Sie daran teilhaben. Kommen Sie und hören Sie Unbekanntes, Kurioses, (Be)wundernswertes und Fantastisches. Die Themen können sehr verschieden sein. Sie bilden zusammen eine Art Kaleidoskop der Region und der Menschen, ihrer Vielfalt, Eigenarten und ihres reichen Erfahrungsschatzes.

Franz Xaver Ott, Dramaturg, Schauspieler, Regisseur und Autor am Theater Lindenhof moderiert die Veranstaltung. Für eine musikalische Umrahmung sorgt die Jugendmusikschule Steinlach e.V.

Die Erzählstube findet im neuen Foyer im Theater Lindenhof statt.

Der Eintritt ist frei, um Kartenreservierung wird gebeten.