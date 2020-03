Bei REPRESENT präsentiert die lokale Musikszene aus der Region Neckar-Alb was sie zu bieten hat! Unterschiedliche Musiker*innen von Solo Singer-Songwritern bis zur Big Band, von der (Ska-Punk)-Band über Rap bis hin zur Metalkombo! Bei REPRESENT ist für das breite Spektrum an musikalischer Colleur für jeden etwas dabei! Und das Beste daran? Das ganze ist von der Region, für die Region! Direkt vor unserer Haustüre existiert eine lebendige Musikszene, die es in sich hat!

Über die Jahre hinweg wurde aus der Veranstaltungsreihe der „REPRESENT-Festivals“ deutlich mehr als einige vergnügsame Abende im Jahr: REPRESENT verseht sich als Initiative zur „Rettung“ bzw. Aufrechterhaltung der Live-Musik-Szene und zur Förderung der Bandkultur.

Während der REPRESENT-Geschichte erschienen so auch bereits zwei Sampler mit Bands aus 3 benachbarten Städten (Reutlingen, Tübingen und Balingen).

Auf einer 3-fach CD-Box („Anthology“ - erschienen 2019) wurden 42 (!) Künstler*innen jeweils eines ihrer eigenproduzierten Lieder präsentiert. Mit REPRESENT hat die Region Neckar-Alb ein (jederzeit hör.- und sichtbares) Schaufenster in die lokale Musikszene!