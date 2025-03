Zum zwölften Mal in Folge heißt es an Ostern 2025: Vorhang auf und Bühne frei für das REPRESENT-Festival im Reutlinger Kulturzentrum franz.K! Am 19. und 20. April 2025 präsentieren sich acht regionale Künstler:innen und Bands mit einem bunten Mix aus allen musikalischen Facetten. Hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei! Wie jedes Jahr bleibt die Spielreihenfolge bis zum Schluss ein Geheimnis, damit beide Festivalabende voller Überraschungen stecken.

Mit dabei sind dieses Jahr:

Ostersamstag 19.04.2025:

Acanthus

Symphonic Rock aus der Region, druckvoll und melodiös. Vielschichtige Kompositionen mit dramatischen Orchesterarrangements und packenden Gitarrenriffs sorgen für ein mitreißendes Live-Erlebnis.

Admiral van Snyder

Authentischer Punkrock, der die Freiheit und den Spaß am Genre feiert. Ungezwungen und mitreißend schaffen sie eine Atmosphäre, in der sich wirklich jede:r willkommen fühlt.

Maybe Yesterday

Die Jugendband vereint in ihren Songs träumerische Leichtigkeit mit lässigen Rhythmen. Ihre selbstgeschriebenen Stücke auf Englisch reichen von Indiepop bis Country-Rock – eingängig, frisch und voller Überraschungen.

phil feat. 3rd Floor

Singer-Songwriter-Vibes treffen auf Alternative-, Country- und Popelemente. Mal energetisch, mal leise und nachdenklich, klingen seine Songs nach Selbstfindung und Freiheit.

Ob (Punk) Rock, elektronische Ekstase oder hymnische Klänge – das REPRESENT-Festival 2025 zeigt die musikalische Vielfalt unserer Region und lädt zum gemeinsamen Feiern ein. Kommt vorbei und erlebt zwei Tage voller packender Live-Acts, die euch überraschen werden!

represent-festival.de/

www.instagram.com/representfestival/

Videos

www.youtube.com/watch?v=7FgkBQ2skYg

www.youtube.com/watch?v=8aFBoSOhMQU

www.youtube.com/watch?v=EVgQ0pvRNJI