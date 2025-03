Zum zwölften Mal in Folge heißt es an Ostern 2025: Vorhang auf und Bühne frei für das REPRESENT-Festival im Reutlinger Kulturzentrum franz.K! Am 19. und 20. April 2025 präsentieren sich acht regionale Künstler:innen und Bands mit einem bunten Mix aus allen musikalischen Facetten. Hier ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei! Wie jedes Jahr bleibt die Spielreihenfolge bis zum Schluss ein Geheimnis, damit beide Festivalabende voller Überraschungen stecken.

Ostersonntag 20.04.2025:

Blütenstaub

Die Tübinger Band verbindet treibende Beats, trancige Synthie-Sounds und energiegeladene Gitarrenriffs mit deutschen Texten. Ein wilder Tornado, der sich immer wieder in mystische Nebelschwaden auflöst und dabei zwischen Rock und elektronischen Klängen pendelt.

Departure

Zwischen 90er-Grunge, Indie und psychedelischem Stoner Rock entfaltet sich rohe Energie in kraftvollen Riffs. Atmosphärische Sounds, mehrstimmiger Gesang und Texte über die Kämpfe und Freuden des Lebens machen Lust auf Aufbruch und Abenteuer.

kleinstadt

Deutschsprachiger Rockpop, der die Höhen und Tiefen des Jungseins beleuchtet. Mit Punk- und Indie-Einflüssen sowie atmosphärischen Synths geht es um erste Liebe, Herzschmerz und Freundschaft – energiegeladen und echt.

Schmidt & Rathmann

Elektronische Tracks mit Live-Schlagzeug, irgendwo zwischen Elektro-Metal, Techno und Zauberwald. Mal träumerisch, mal direkt, aber immer mit ordentlich Wumms.

Ob (Punk) Rock, elektronische Ekstase oder hymnische Klänge – das REPRESENT-Festival 2025 zeigt die musikalische Vielfalt unserer Region und lädt zum gemeinsamen Feiern ein. Kommt vorbei und erlebt zwei Tage voller packender Live-Acts, die euch überraschen werden!

