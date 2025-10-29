Unser Seminar richtet sich an Menschen, die sich selbst und ihr Umfeld zu mehr Stärke und Gelassenheit führen und begleiten möchten.

Es ist ideal für Menschen geeignet, die ihre Resilienzkompetenz stärken und ihre persönlichen Ressourcen besser kennenlernen wollen. Im Seminar nutzen wir das Persolog® Resilienzprofil als Grundlage für die Reflexion. Das Seminar kombiniert theoretische Inputs mit praktischen Übungen und Reflexionsphasen. Die Teilnehmenden arbeiten interaktiv und erhalten individuelle Rückmeldungen zu ihrem Resilienz-Diagramm.

Am Ende des Seminars haben die Teilnehmenden einen klaren Überblick über ihre Resilienzkompetenz und wissen, wie sie ihre Stärken weiter ausbauen können.

H38281F: 2 Abende, 29.10.2025, 12.11.2025; Mittwoch, zweiwöchentlich, 19:30 - 21:00 Uhr; Leitung: Bernd Häßlein

Anmeldung über: www.vhs-lkr-ansbach.de

Information: Tourist Information Feuchtwangen, Tel.: 09852-904-55 oder E-Mail: Pia.Reinhardt@Feuchtwangen.de