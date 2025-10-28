Resolve ist, wie der Name schon sagt, eine unaufhaltsame Einheit. Angeführt von Sänger und Songwriter Anthony Diliberto, ergänzt durch Gitarrist Antonin Carré und die Brüder Nathan und Robin Mariat, Schlagzeuger und Bassist, hat das Quartett seit seiner Gründung 2017 keinen Moment innegehalten. Diese Arbeitsmoral hat dazu beigetragen, die Band zu einem der beliebtesten französischen Exporte des Jahrzehnts zu machen. Ihr zweites Album „Human“, das im Herbst 2023 herauskam, ist eine Reise der Selbstakzeptanz, sowohl auf persönlicher als auch auf größerer Ebene, eine Darstellung, wie wir als Spezies das Menschsein verändern. Es ist ebenso abwechslungsreich wie eindringlich und zeigt die Liebe zum Detail ebenso wie ihr Gespür für mitreißende Refrains. Seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Between Me and The Machine“ im Jahr 2021 sind die vier Franzosen unermüdlich auf Tour. Das Live-Erlebnis ist das letzte Puzzleteil von Resolve: ein menschliches Fest, spontan und ehrlich, ausgeführt mit maschinenhafter Präzision.