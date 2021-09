Resonanz Räume - Sterne von morgen accio piano trio

Das accio piano trio wurde 2013 von der Pianistin Christina Scheicher, dem Geiger Clemens Böck und der Cellistin Anne Sophie Keckeis an der Universität Mozarteum Salzburg gegründet.

Nach einem zweijährigen Inter-mezzo mit wechselnden Cellisten spielt das Trio seit Herbst 2018 wieder in seiner Gründungsbesetzung. Im Herbst 2020 begann das Ensemble das Masterstudium Kammermusik bei Martin Funda (Armida Quartett) und Florian Wiek.

Zahlreiche Konzertreisen führten das accio piano trio bereits quer durch Österreich (u. a. Wiener Konzerthaus, Salzburger Kammermusikfestival), nach Deutschland (u. a. Berlin, Hamburg, München), in die Schweiz, nach Italien (Festival Portogruaro, Festival Badia Musica), England (Milton Court, Conway Hall), Tschechien, in die Slowakei, die Türkei (Istanbul, Mersin), nach Malta, Georgien, China (Shenzhen, Wuhan, Macau) und in den Senegal. Für die Saison 2018/19 wurde das Ensemble in das Programm der Jeunesse Österreich aufgenommen und durfte sich über zahlreiche Konzerte im ganzen Land freuen. Darüber hinaus ist das accio piano trio mittlerweile Stammgast bei den Schlosskonzerten Mirabell in seiner Heimatstadt.

Den Schwerpunkt des Repertoires bilden, neben Meisterwerken der Wiener Klassik, selten gespielte Trios sowie Jugendwerke berühmter Komponisten.