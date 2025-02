Das Saxophonquartett Gleis 4 nimmt in seinem Programm „Resounding HerStories“ Geschichten von Frauen auf, die ihrem Leben Klang und Stimme geben. Sie umfassen Realitäten und Mythen von Frauen zur Zeit der Sklaverei in den USA. Sie erzählen von sozialen Notlagen von Frauen in Armut. Sie präsentieren Erfolge von Musikerinnen wie Beyoncé, den Saxophonistinnen Karen Street, Barbara Thompson, The Tiptons.