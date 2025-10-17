Gleis 4 nimmt in seinem Programm „Resounding HerStories“ Geschichten von Frauen auf, die ihrem Leben Klang und Stimme geben.

Sie umfassen Realitäten und Mythen von Frauen zur Zeit der Sklaverei in den USA. Sie erzählen von sozialen Notlagen von Frauen in Armut. Sie präsentieren Erfolge von Musikerinnen wie Beyoncé, Barbara Thompson und den The Tiptons.

Neben den eigens arrangierten Kompositionen setzen sich Gleis 4 auch mit den Lebensthemen ihrer Autorinnen auseinander. Im dynamischen Austausch mit der Percussionistin und Sängerin Karin Elinor entsteht eine Reflexion über Macht-Spiele, Schlupflöcher und Freiräume.