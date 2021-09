Respekt - Premiere am 21.10.

In Kooperation mit dem Verein Reutlinger Theater in der Tonne e.V., den Technischen Betriebsdiensten Reutlingen und dem Weißen Ring e.V.

Eine Bushaltestelle. Durchgangsort, an dem die unterschiedlichsten Menschen für kurze oder längere Zeit aufeinandertreffen. Ein Ort der Begegnungen und Auseinandersetzungen. Ausgewählte Autoren unterschiedlicher Sparten lassen in dieser Auftragsarbeit mehrere Kurzgeschichten ablaufen und erzählen dabei aus sieben unterschiedlichen Perspektiven mit viel Musik vom Respekt – für andere, sich selbst gegenüber, aber auch vom Wandel der Gesellschaft und dem Gegenteil von Respekt.

Lässt sich das Privatleben nach eigenen Maßstäben frei bestimmen? Vor welche Herausforderungen sind wir heutzutage im Berufsleben gestellt? Wo beginnt Diskriminierung? Wie sieht die Welt aus dem Blickwinkel eines ausgegrenzten Menschen aus? Haben Rücksicht und Anteilnahme noch Platz in unserer Gesellschaft? Wie findet man die richtigen Worte, um sich näher zu kommen?

In den teils absurden wie (irr)witzigen Dialogen und schwarzhumorigen Kurzszenen prallen Charaktere mit festgelegten Meinungen aneinander ab, ziehen dabei Unbeteiligte mit in ihren Disput hinein, überflüssige und vermeidbare Missverständnisse entstehen und führen zu Tiraden von Respektlosigkeiten, Schubladendenken in seiner reinsten Form entblößt sich selbst und führt manchmal – überraschenderweise – zu neuen Einsichten.

Premiere am 21.10. in der Tonne 1 in Reutlingen.