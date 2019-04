»Restraint« ist ein spannungsgeladenes Duett, das sich trotz seiner Abstraktion durch eine hohe emotionale Qualität auszeichnet. Die Tänzerin Julek Kreutzer und der Drummer Michelangelo Contini lassen sich jeweils voll und ganz auf eine einzige Bewegungsqualität ein: einen fortwährenden Energieausbruch auf kleinstem Raum, der die Kraft konstant in ihre Schranken weist. Angetrieben vom Rhythmus des Schlagzeugs arbeiten sie beharrlich und präzise an der Aufrechterhaltung dieses Zustands, der sich dennoch unmerklich verändert. Tanz und Musik lassen so einen verflochtenen, vibrierenden Raum entstehen.